Цель
Ищу работу по специальности художник иллюстратор, ретушь и обработка фотографий
Образование
2003-2003
НТУУ «КПИ». Факультет авиа-космических систем (бакалавр)
С 2007 студентка КНУТД. Факультет дизайна
Знание языков: русский, украинский, английский
Уровень работы с компьютером: продвинутый пользователь
Свободно владею Adobe Photoshop, а так же Corel Painter, Adobe illustrator
Личные качества: ответственная, целеустремленная, старательная, инициативная, творческая личность
Увлечения и интересы: СG art, пошив и декорирование мягких игрушек, текстильних аксесуаров, занимаюсь изготовлением бижутерии
Портфолио
- Без названия256 просмотров
- Флейринг268 просмотров
- Веер265 просмотров
- Лес детских фантазий413 просмотров
- Оружие для дамы303 просмотра
- My fairy lady263 просмотра
- Инопланетянин341 просмотр