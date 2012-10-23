kundanika

Дарья Никитина kundanika

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Цель

Ищу работу по специальности художник иллюстратор, ретушь и обработка фотографий

Образование

2003-2003

НТУУ «КПИ». Факультет авиа-космических систем (бакалавр)

С 2007 студентка КНУТД. Факультет дизайна

Знание языков: русский, украинский, английский

Уровень работы с компьютером: продвинутый пользователь

Свободно владею Adobe Photoshop, а так же Corel Painter, Adobe illustrator

Личные качества: ответственная, целеустремленная, старательная, инициативная, творческая личность

Увлечения и интересы: СG art, пошив и декорирование мягких игрушек, текстильних аксесуаров, занимаюсь изготовлением бижутерии

IllustratorPhotoshop
Портфолио