Цель

Ищу работу по специальности художник иллюстратор, ретушь и обработка фотографий

Образование

2003-2003

НТУУ «КПИ». Факультет авиа-космических систем (бакалавр)

С 2007 студентка КНУТД. Факультет дизайна

Знание языков: русский, украинский, английский

Уровень работы с компьютером: продвинутый пользователь

Свободно владею Adobe Photoshop, а так же Corel Painter, Adobe illustrator

Личные качества: ответственная, целеустремленная, старательная, инициативная, творческая личность

Увлечения и интересы: СG art, пошив и декорирование мягких игрушек, текстильних аксесуаров, занимаюсь изготовлением бижутерии