Правильная вёрстка сайтов. Настоящее качество, адаптивность, семантика, кроссбраузерность!)

﻿﻿Привет!﻿

Я верстаю классные странички и делаю это:

Качественно. Продумываю самые мелкие детали и пользовательские сценарии, сайт не развалится при переполнении какого-либо блока текстом или при неудачном размере картинки.

Продумываю самые мелкие детали и пользовательские сценарии, сайт не развалится при переполнении какого-либо блока текстом или при неудачном размере картинки. Современно. Никаких устаревших технологий. Я использую HTML5, CSS3 (SCSS) и чистый JavaScript. Методология БЭМ и никак иначе.

Никаких устаревших технологий. Я использую HTML5, CSS3 (SCSS) и чистый JavaScript. Методология БЭМ и никак иначе. Кросс-браузерно. Сайт не развалится. Ни в старом Internet Explorer. Ни в Microsoft Edge. Ни в каких-либо еще страшных браузерах.

Сайт не развалится. Ни в старом Internet Explorer. Ни в Microsoft Edge. Ни в каких-либо еще страшных браузерах. Доступно. Сайтом можно комфортно пользоваться даже без мыши, а еще его спокойно воспроизведут читалки и экранные дикторы. Вёрстка легко интегрируется в любую CMS.

Сайтом можно комфортно пользоваться даже без мыши, а еще его спокойно воспроизведут читалки и экранные дикторы. Вёрстка легко интегрируется в любую CMS. Семантически-правильно. Никакой "дивянки". 2020 год. Только правильные теги под современные нужды. , , и т.д. Каждый блок сайта будет для понятным и приятным для браузеров и поисковых систем.

Никакой "дивянки". 2020 год. Только правильные теги под современные нужды. , , и т.д. Каждый блок сайта будет для понятным и приятным для браузеров и поисковых систем. Адаптивно. Вёрстка одинаково круто смотрится как на старых айфонах 4S, так и на современных мониторах 4К.

деньги принимаю только после сдачи и проверки готовой работы.

ГАРАНТИЯ. Если вы, даже спустя месяц, выявите какую-либо ошибку или несоответствие с заданием, я исправлю всё как можно скорее, без лишних вопросов, и конечно же, абсолютно бесплатно.

Я НЕ ПОВЫШАЮ ЦЕНУ по ходу работы за какие-либо уточнения, незначительные пожелания и отклонения от начального техзадания. Очень часто все нюансы обдумать заранее просто невозможно, я готов пойти вам навстречу и беру эти мелочи на себя.

ОТВЕТСТВЕННО подхожу к делу и довожу его до конца, не нарушаю сроков, всегда помогу советом и всегда на связи.

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Год отработал в большой веб-студии, разрабатывая самые разные веб-интерфейсы. Ныне решил взять всё полностью в свои руки, и пробую себя в свободном плавании!) Теперь я начинающий фрилансер и готов помочь именно тебе! :)