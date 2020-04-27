kuprarabotnik

Написание, редактирование текстов, перевод с английского, простой видеомонтаж

Коротко о себе: Никогда раньше таким не занисался, но буду очень стараться, так как очень нужны деньги, а халявить не хочу. Высшего образования нет.

✔️Умею не очень много, могу работать с текстами: выявление грамматических ошибок или опечаток, в принципе могу редактировать текст с изменением его структуры - рерайтинг.

✔️Могу писать не очень большие статьи на заданную тему, но не научного характера (т.е. условно что-то для досугового чтения).

✔️Знание английского примерно на уровне FCE, в моем случае могу поручиться, что где-то между Intermediate и Upper-Intermediate. Так что могу попробовать переводить английские заметки/статьи и т.д., но без сложной специализированной лексики.

✔️Учу испанский, но уровень пока слабый (А2-В1, буду сдавать в октябре). Знаю (относительно) латынь, читал "школьных" авторов (Цезарь, Непот и пр.) в оригинале.

✔️Немного владею навыками простого монтажа (слайд-шоу, текст, музыка, обрезка и т.д.)

☎️По телефону связь через вотсап /телеграмм, на звонки отвечаю редко и не очень их люблю. В онлайне почти всегда, стараюсь отвечать сразу, если все хорошо. На почту тоже пишите, если хотите.