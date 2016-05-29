Пытаюсь скачивать данные с [url=http://whoscored.com./]http://whoscored.com.[/url] Это XHR-запросы, чувствительные к заголовкам и куки, ответ в виде JSON. Если что-то неправильно, сделано, то капча вместо ответа. 1. Зайдите на [url=https://www.whoscored.com/Regions/252/Tournaments/2/Seasons/3853/England-Premier-League]https://www.whoscored.com/Regions/252/Tournaments/2/Seasons/3853/England-Premier-League[/url] (через Tor). 2. Откройте календарь, щелчком на "5-11 May 2014". 3. Выберите другую неделю ...
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- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
На Ubuntu 14.04 создаю битторент-треккер, используя инструкцию [url=https://gist.github.com/sourcec0de/5299027.]https://gist.github.com/sourcec0de/5299027.[/url] Раздаю по той же инструкции, используя CTorrent. Если я использую сервис [url=http://www.direct-torrents.com/]www.direct-torrents.com[/url], то торрент успешно скачивается. Однако при использовании uTorrent, Transmission - сидер не появляется в списке пиров, ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад