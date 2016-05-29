Пытаюсь скачивать данные с [url=http://whoscored.com./]http://whoscored.com.[/url] Это XHR-запросы, чувствительные к заголовкам и куки, ответ в виде JSON. Если что-то неправильно, сделано, то капча вместо ответа. 1. Зайдите на [url=https://www.whoscored.com/Regions/252/Tournaments/2/Seasons/3853/England-Premier-League]https://www.whoscored.com/Regions/252/Tournaments/2/Seasons/3853/England-Premier-League[/url] (через Tor). 2. Откройте календарь, щелчком на "5-11 May 2014". 3. Выберите другую неделю ...