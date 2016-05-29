kuraga

Александр kuraga

 
32 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Понять, почему через браузер страница открывается, а через curl - нет

    Пытаюсь скачивать данные с [url=http://whoscored.com./]http://whoscored.com.[/url] Это XHR-запросы, чувствительные к заголовкам и куки, ответ в виде JSON. Если что-то неправильно, сделано, то капча вместо ответа. 1. Зайдите на [url=https://www.whoscored.com/Regions/252/Tournaments/2/Seasons/3853/England-Premier-League]https://www.whoscored.com/Regions/252/Tournaments/2/Seasons/3853/England-Premier-League[/url] (через Tor). 2. Откройте календарь, щелчком на "5-11 May 2014". 3. Выберите другую неделю ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить битторент-треккер на Linux

    На Ubuntu 14.04 создаю битторент-треккер, используя инструкцию [url=https://gist.github.com/sourcec0de/5299027.]https://gist.github.com/sourcec0de/5299027.[/url] Раздаю по той же инструкции, используя CTorrent. Если я использую сервис [url=http://www.direct-torrents.com/]www.direct-torrents.com[/url], то торрент успешно скачивается. Однако при использовании uTorrent, Transmission - сидер не появляется в списке пиров, ...

    LinuxUbuntu
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад