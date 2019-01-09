kurakste

Степан Куракин kurakste

 
45 летРоссия/Набережные Челны
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Требуется наставник React + Redux.

    Всем, привет.  Мне нужен наставник, для обучения программированию на  React JS + redux. Формат - я делаю проект, задаю вопросы. Плюс нужно отсматривать код, давать рекомендации по архитектуре приложения, стилю написания кода и соответствие лучшим практикам. ...

    JavascriptReact.jsRedux
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать анимационный ролик.

    Всем привет.  Нужен анимационный ролик по готовому сценарию. Ролик будет пояснять зачем нужен сервис. Использовать будем для продвижения в соцсетях. Самих персонажей (их два) нет, тоже нужно сделать. Длинна 1 минута. Предложите пожалуйста стоимость работы с примерами. ...

    Анимация18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка верстки страниц на работающем сайте.

    Всем привет.  Нужен человек, который хорошо разбирается в верстке. Вижу два варианта сотрудничества. Первый вариант: Есть шаблон: https://colorlib.com/wp/template/listashop/ На базе него делаем сайт на yii2, в целом верстка всех страниц сделана, но есть места где шаблон стал рассыпаться на разных ...

    WordPressYii
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад