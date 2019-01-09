Всем, привет. Мне нужен наставник, для обучения программированию на React JS + redux. Формат - я делаю проект, задаю вопросы. Плюс нужно отсматривать код, давать рекомендации по архитектуре приложения, стилю написания кода и соответствие лучшим практикам. ...
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- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Нужен анимационный ролик по готовому сценарию. Ролик будет пояснять зачем нужен сервис. Использовать будем для продвижения в соцсетях. Самих персонажей (их два) нет, тоже нужно сделать. Длинна 1 минута. Предложите пожалуйста стоимость работы с примерами. ...Анимация18 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Нужен человек, который хорошо разбирается в верстке. Вижу два варианта сотрудничества. Первый вариант: Есть шаблон: https://colorlib.com/wp/template/listashop/ На базе него делаем сайт на yii2, в целом верстка всех страниц сделана, но есть места где шаблон стал рассыпаться на разных ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад