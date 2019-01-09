Всем привет. Нужен человек, который хорошо разбирается в верстке. Вижу два варианта сотрудничества. Первый вариант: Есть шаблон: https://colorlib.com/wp/template/listashop/ На базе него делаем сайт на yii2, в целом верстка всех страниц сделана, но есть места где шаблон стал рассыпаться на разных ...