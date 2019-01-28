kurapovadesign

Ольга kurapovadesign

 
40 летРоссия/Рыбинск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайн

- Дизайн рекламно-полиграфической продукции. 

- Дизайн и разработка упаковки. 

- Графический дизайн.

- Верстка.

- Дизайн POS-материалов и сувенирной продукции. 

- Цветокоррекция, допечатная подготовка (офсет, цифра, тампопечать, широкоформатка)

- Рисунки от руки.

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