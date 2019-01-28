Дизайн
- Дизайн рекламно-полиграфической продукции.
- Дизайн и разработка упаковки.
- Графический дизайн.
- Верстка.
- Дизайн POS-материалов и сувенирной продукции.
- Цветокоррекция, допечатная подготовка (офсет, цифра, тампопечать, широкоформатка)
- Рисунки от руки.
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Портфолио
- Сертификат71 просмотр
- Пластиковая карта59 просмотров
- Пластиковая карта73 просмотра
- Рекламный плакат80 просмотров
- Рекламный плакат71 просмотр
- Рекламный плакат66 просмотров
- Календарь настенный67 просмотров
- Открытка65 просмотров
- Листовка74 просмотра
- Листовка101 просмотр
- Календарь карманный91 просмотр
- Календарь карманный81 просмотр