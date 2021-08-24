kuratnik_liza

Елизавета Куратник kuratnik_lizakuratnik_liza
Добрый день! Меня зовут Елизавета, я занимаюсь дизайном презентаций. Оформлю вашу презентации в PowerPoint или переделаю уже имеющуюся.
Как будет проходить сотрудничество, если вы закажете дизайн презентации?
1. Я получаю от вам техническое задание. Если его нет, то задам вопросы по презентации
2. Я делаю 2-3 варианта одного слайда, вы утверждаете или нет один из них. Если не утверждаете, то я переделываю до утверждения.
3. После согласования дизайна 1 слайда, я делаю дизайн всей презентации и отправляю вам.
4. Если необходимо что-то изменить, то я вношу правки
Стоимость: 1000 рублей за презентацию
Срок исполнения: 2-4 дня (включают обсуждение проекта, согласование дизайна 1 слайда, дизайн всей презентации, внесение правок)
❗️ Если вас устраивают условия работы и вам нужна презентация, напишите мне. Буду рада сотрудничеству.