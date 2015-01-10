Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 7.0+).
- Верстка под мобильные браузеры.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка / aдаптивная верстка.
- Аккуратный, логичный, продуманный код, коментарии.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Подключение нестандартных шрифтов.
- Реализация pixel perfect.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт.
Оплата осуществляется:
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Яндекс
Ссылка на мои работы: http://show-website.besaba.com/list_sites
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