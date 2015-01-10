kuratyak

Александр kuratyak

 
27 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 7.0+).
  • Верстка под мобильные браузеры.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка / aдаптивная верстка.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код, коментарии.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Подключение нестандартных шрифтов.
  • Реализация pixel perfect.
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный контакт.
Оплата осуществляется:
  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Яндекс

Ссылка на мои работы: http://show-website.besaba.com/list_sites

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