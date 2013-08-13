kurdun

Ирина Курдун kurdun

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Образование:

2007-2011 г.г. – Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, специальность «Менеджмент и администрирование», уровень бакалавр.

2011-2012 г.г. – Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, специальность «Менеджмент и администрирование», уровень специалист.

Опыт роботы:

2009 – прохождения производственной практики на ОАО "Ватутинехлеб" в экономическом отделе.

С 2011г. – копирайтер на дому

Владение ПК:

Опытный пользователь (пакет MS Office, MS Access for Windows, Internet).

Знание языков: украинский, русский

Личные качества:

Быстрое обучение, умение быстро находить общий язык, ответственность, исполнительность, инициативность, коммуникабельность, умение работать в команде, организаторские способности, умение работать с материалом, умение красиво оформить конечный материал, широкий кругозор.

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