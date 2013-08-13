Образование:
2007-2011 г.г. – Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, специальность «Менеджмент и администрирование», уровень бакалавр.
2011-2012 г.г. – Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, специальность «Менеджмент и администрирование», уровень специалист.
Опыт роботы:
2009 – прохождения производственной практики на ОАО "Ватутинехлеб" в экономическом отделе.
С 2011г. – копирайтер на дому
Владение ПК:
Опытный пользователь (пакет MS Office, MS Access for Windows, Internet).
Знание языков: украинский, русский
Личные качества:
Быстрое обучение, умение быстро находить общий язык, ответственность, исполнительность, инициативность, коммуникабельность, умение работать в команде, организаторские способности, умение работать с материалом, умение красиво оформить конечный материал, широкий кругозор.