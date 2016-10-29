Выполняю качественно и с учетом всех пожеланий. Сроки не затягиваю, приступаю сразу после обсуждения ТЗ. Работаю до полного утверждения. Креатив и позитив присутствуют) Более 10 лет в полиграфии. За спиной большой объем работ и довольных заказчиков. Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.
Дизайн и верстка:
- Газеты (А3, А4, рекламные, информационные, новостные).
- Журналы и журнальные развороты.
- Бланки, сертификаты, грамоты, похвальные листы, благодарственные письма и т.п.
- Книги, каталоги и брошюры.
- Рекламная полиграфия (буклеты, листовки, скидочная и подарочная продукция).
- Рекламные модули для любых целей.
- Визитки (одно- и двухсторонние).
- Инструкции и др.техническая литература.
Реклама:
- Наружная реклама (билборды, афиши, объявления).
- Баннеры для сайтов (статика любого размера).
Социальные сети:
- Дизайн и оформление (ВК, Фейсбук, Инстаграм).
- Фавикон для сайта.
Изображения
- Обтравка изображений.
- Предметная ретушь.
- Удаление водяных знаков и надписей.
- Векторизация.
Сроки и стоимость зависят от качества исходных материалов и сложности ТЗ.
Работаю через сделки и по предоплате 30%
Способы оплаты: Qivi, WebMoney, карта Visa, Яндекс.
Всегда на связи:
E-mail: [email protected]
Skype: sat_ewgen
VK: vk.com/satoof
Портфолио
- Брошюра Тренировки313 просмотров