Профессиональная полиграфия - быстро, качественно, доступно.

Выполняю качественно и с учетом всех пожеланий. Сроки не затягиваю, приступаю сразу после обсуждения ТЗ. Работаю до полного утверждения. Креатив и позитив присутствуют) Более 10 лет в полиграфии. За спиной большой объем работ и довольных заказчиков. Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

Дизайн и верстка:

- Газеты (А3, А4, рекламные, информационные, новостные).

- Журналы и журнальные развороты.

- Бланки, сертификаты, грамоты, похвальные листы, благодарственные письма и т.п.

- Книги, каталоги и брошюры.

- Рекламная полиграфия (буклеты, листовки, скидочная и подарочная продукция).

- Рекламные модули для любых целей.

- Визитки (одно- и двухсторонние).

- Инструкции и др.техническая литература.

Реклама:

- Наружная реклама (билборды, афиши, объявления).

- Баннеры для сайтов (статика любого размера).

Социальные сети:

- Дизайн и оформление (ВК, Фейсбук, Инстаграм).

- Фавикон для сайта.

Изображения

- Обтравка изображений.

- Предметная ретушь.

- Удаление водяных знаков и надписей.

- Векторизация.

Сроки и стоимость зависят от качества исходных материалов и сложности ТЗ.

Работаю через сделки и по предоплате 30%

Способы оплаты: Qivi, WebMoney, карта Visa, Яндекс.

Всегда на связи:

E-mail: [email protected]

Skype: sat_ewgen

VK: vk.com/satoof