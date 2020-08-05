kurmanbekov_l

Эрмек Курманбеков kurmanbekov_l

 
26 летКиргизия/Бишкек
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
"Краткость сестра таланта"...

...поэтому коротко о главном:

  • адекватный кроссбраузерный валидный код(с которым в последствии могут работать даже начинающие программисты)
  • выполнение работы в срок(максимально быстрое выполнение работы)
  • бесплатная доработка проекта(после создания макета возможны некоторые доработки или пожелания и просьбы, которые будут выполнены бесплатно)
  • гарантия(после сдачи проекта хотелось-бы продолжить сотрудничество и контактировать напрямую с заказчиком)
Работа:

-Кроссбраузерная, адаптивная вёрстка.

-Вёрстка из PSD, Figma, Sketch, Zeplin.

-Анимация сайтов.

-Вёрстка по методологии БЭМ.

-HTML5, CSS3, препроцессоры(SASS, SCSS), JavaScript, JQuery, CMS(WordPress, OpenCart).

Связь:

telegram - @kurmanbekov_l

E-mail - [email protected]

JavascriptWordPressOpenCartFigmajQuery