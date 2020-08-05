Эрмек Курманбеков kurmanbekov_lkurmanbekov_l
26 летКиргизия/Бишкек
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
"Краткость сестра таланта"...
...поэтому коротко о главном:
- адекватный кроссбраузерный валидный код(с которым в последствии могут работать даже начинающие программисты)
- выполнение работы в срок(максимально быстрое выполнение работы)
- бесплатная доработка проекта(после создания макета возможны некоторые доработки или пожелания и просьбы, которые будут выполнены бесплатно)
- гарантия(после сдачи проекта хотелось-бы продолжить сотрудничество и контактировать напрямую с заказчиком)
-Вёрстка из PSD, Figma, Sketch, Zeplin.
-Анимация сайтов.
-Вёрстка по методологии БЭМ.
-HTML5, CSS3, препроцессоры(SASS, SCSS), JavaScript, JQuery, CMS(WordPress, OpenCart).
Связь:
telegram - @kurmanbekov_l
E-mail - [email protected]