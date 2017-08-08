Мои отзывы: https://freelance.ua/user/kuromud/opinions/?t=1
Мой опыт работы создания сайтов под "ключ" 2 года, делаю я сайты на CMS WordPress различной сложности. За это время накопилось уже больше 20и работ сделанные мной. Мои главные преимущества над остальными разработчиками, это то, что я после выполнения задачи не бросаю своих заказчиков один на один с сайтом, я продолжаю ему помогать разобраться в админке, если он впервые столкнулся с сайтом на WordPress либо ознакамливаю его с новым функционалом, который он не видел прежде. Что бы облегчить задачу заказчику и мне я в индивидуальном порядке снимаю небольшие, но информативные видео-уроки по работе с сайтом. По желанию и за небольшую доплату я оказываю тех. поддержку на месяц, что уже может сказать о качестве сделанных мною сайтов.
Дизайн которые я составляю для заказчика, состоит только из премиальных шаблонов приобретенных на ThemeForest, которые я переделываю и подверствываю под нужды заказчика. По скольку людям занимающемся бизнесом либо просто продвигающим свои услуги, нужен гибкий, настраиваемый сайт, дизайн который бы смог подойти не под одну конкретную задачу, а под различные, то по этой причине я не делаю дизайнов которые, могли бы отвечать за одну конкретную задачу, а беру премиальные, проверенные и отлично работающие шаблоны и просто их переделываю, но их функционал для дальнейшего развития будут превышать все ожидания!
Какие сайты я делаю?
1. Лендинг-страницы(одностраничники)
2. Сайты визитки
3. Классические сайты, много страничные сайты
4. Сайты портфолио
5. Онлайн-магазины
Все сайты которые я делаю обязательно АДАПТИВНЫЕ под все виды устройств!
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО МОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ НАД ОСТАЛЬНЫМИ!
1. Снимаю видео уроки для своих заказчиков по работе с сайтом, оказываю тех. поддержку.
2. Работаю БЕЗ предоплаты!
3. Всегда на связи и во время работы сообщаю и показываю ход работы.
4. Могу в срочном порядке сделать лендинг-пейдж за одну ночь!
5. Цены не кусаются.
6. Локализую англоязычные плагины, если с этим есть трудности за небольшую доплату.
7. Могу делать МУЛЬТЯЗЫЧНЫЕ САЙТЫ!
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