Здравствуйте! Я создаю сайты под ключ

Мои отзывы: https://freelance.ua/user/kuromud/opinions/?t=1

Мой опыт работы создания сайтов под "ключ" 2 года, делаю я сайты на CMS WordPress различной сложности. За это время накопилось уже больше 20и работ сделанные мной. Мои главные преимущества над остальными разработчиками, это то, что я после выполнения задачи не бросаю своих заказчиков один на один с сайтом, я продолжаю ему помогать разобраться в админке, если он впервые столкнулся с сайтом на WordPress либо ознакамливаю его с новым функционалом, который он не видел прежде. Что бы облегчить задачу заказчику и мне я в индивидуальном порядке снимаю небольшие, но информативные видео-уроки по работе с сайтом. По желанию и за небольшую доплату я оказываю тех. поддержку на месяц, что уже может сказать о качестве сделанных мною сайтов.

Дизайн которые я составляю для заказчика, состоит только из премиальных шаблонов приобретенных на ThemeForest, которые я переделываю и подверствываю под нужды заказчика. По скольку людям занимающемся бизнесом либо просто продвигающим свои услуги, нужен гибкий, настраиваемый сайт, дизайн который бы смог подойти не под одну конкретную задачу, а под различные, то по этой причине я не делаю дизайнов которые, могли бы отвечать за одну конкретную задачу, а беру премиальные, проверенные и отлично работающие шаблоны и просто их переделываю, но их функционал для дальнейшего развития будут превышать все ожидания!

Какие сайты я делаю?

1. Лендинг-страницы(одностраничники)

2. Сайты визитки

3. Классические сайты, много страничные сайты

4. Сайты портфолио

5. Онлайн-магазины

Все сайты которые я делаю обязательно АДАПТИВНЫЕ под все виды устройств!

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО МОИХ ПРЕИМУЩЕСТВ НАД ОСТАЛЬНЫМИ!

1. Снимаю видео уроки для своих заказчиков по работе с сайтом, оказываю тех. поддержку.

2. Работаю БЕЗ предоплаты!

3. Всегда на связи и во время работы сообщаю и показываю ход работы.

4. Могу в срочном порядке сделать лендинг-пейдж за одну ночь!

5. Цены не кусаются.

6. Локализую англоязычные плагины, если с этим есть трудности за небольшую доплату.

7. Могу делать МУЛЬТЯЗЫЧНЫЕ САЙТЫ!