Знание Photoshop, Microsoft office, наполнение сайтов контентом.

Добрый день.

Имею навыки по наполнению контентом сайтов.

Наполнялись такие сайты как: http://www.oooavtour.ru/ и http://mpr.midural.ru/

Уверенно работаю в Photoshop.

Работу выполняю быстро, качественно и ответственно.