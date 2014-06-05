kuropvict

Виктор Куропаткин kuropvict

 
34 годаРоссия/Екатеринбург
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Знание Photoshop, Microsoft office, наполнение сайтов контентом.

Добрый день.

Имею навыки по наполнению контентом сайтов.

Наполнялись такие сайты как: http://www.oooavtour.ru/ и http://mpr.midural.ru/

Уверенно работаю в Photoshop.

Работу выполняю быстро, качественно и ответственно.

Photoshop
Интернет-магазины
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Наполнение сайтов
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Тестирование сайтов
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