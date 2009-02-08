kurortmax

Алексей Курмакс kurortmax

 
45 летРоссия/Воронеж
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Создание сайта " под ключ"

    Необходимо создать сайт "под ключ" по горнолыжному курорту Домбай, для туристической компании, а также зарегить его в каталогах и продвинуть его. Домен есть, хостинг есть, от Вас портфолио, время написания и цена.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта + БД + шаблонизатор сайтов

    Господа, необходимо срочно закончить проект.Проект готов на 70%.Проект под туристическую компанию. Необходимо: 1.Доделать сайт (дополнительный заказ будет на оптимизацию) 2.Отредактировать и дописать БД (их две, одна в локале, вторая в инете,между собой полностью синхронизируются) 3.Сделать программу "изготовитель шаблонных ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Туристический интернет проект с web-программир.

    Разработка смс (желательно с 0) для туркомпании. 1.Поддержкой многосайтовости (для сайтов-визиток, как на 2-домене, так и на 3-домене).Необходимо простое, быстрое, создание и управление доменами и сайтами. 2.Обработка заявки в программе-приложении. 3.Ведением базы данных по клиенту, объектам ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад