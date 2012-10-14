1С программирование на высшем уровне!

Если у Вашей компании есть потребность в расширении функционала типового решения (требуются специальные отчеты, документы, Вы используете уникальные схемы организации ведения учета и пр.), наши специалисты готовы провести работы по адаптации (настройке) конфигурации с ее последующим внедрением, которые включают:

детальное обследование с целью определения степени потребности в настройке (уточнение того, как должны работать те или иные объекты программы, описание новых справочников, документов, отчетов, схем проводок)

формирования описания задачи и перечня работ (технического задания) в соответствии с полученными данными детального обследования, оценка сроков и стоимости этих работ

кодирование и тестирование – собственно конфигурирование программы и обязательное тестирование функциональности и производительности новой системы

внедрение – ввод системы в эксплуатацию (определение порядка перехода пользователей на новую систему, перенос начальных данных, тестирование системы на реальных данных)

составление «Руководства пользователя» по работе с адаптированной системой, содержащее описание изменений в программе и порядок работы с ней.

Стоимость данных работ определяется на основании сформированного перечня работ, сроков и других требований клиента.

Команда независимых, опытных разработчиков 1с решает любые задачи в сжатые сроки,

Наш девиз : «Наш клиент в высшей степени доволен!»

Доработка типовых конфигураций 1С 7.7 и 1С 8.

Разработка различных аналитических отчетов.

Обмен данными между конфигурациями 1С и с другими приложениями.

Выгрузка/загрузка данных из различных форматов.

Консультация по работе в 1С.

Настройка 1С. Обновление.

Обмен с 1С БИТРИКС