Докторы Профессиональные kurpyaev1kurpyaev1
Если у Вашей компании есть потребность в расширении функционала типового решения (требуются специальные отчеты, документы, Вы используете уникальные схемы организации ведения учета и пр.), наши специалисты готовы провести работы по адаптации (настройке) конфигурации с ее последующим внедрением, которые включают:
детальное обследование с целью определения степени потребности в настройке (уточнение того, как должны работать те или иные объекты программы, описание новых справочников, документов, отчетов, схем проводок)
формирования описания задачи и перечня работ (технического задания) в соответствии с полученными данными детального обследования, оценка сроков и стоимости этих работ
кодирование и тестирование – собственно конфигурирование программы и обязательное тестирование функциональности и производительности новой системы
внедрение – ввод системы в эксплуатацию (определение порядка перехода пользователей на новую систему, перенос начальных данных, тестирование системы на реальных данных)
составление «Руководства пользователя» по работе с адаптированной системой, содержащее описание изменений в программе и порядок работы с ней.
Стоимость данных работ определяется на основании сформированного перечня работ, сроков и других требований клиента.
Команда независимых, опытных разработчиков 1с решает любые задачи в сжатые сроки,
Наш девиз : «Наш клиент в высшей степени доволен!»
Доработка типовых конфигураций 1С 7.7 и 1С 8.
Разработка различных аналитических отчетов.
Обмен данными между конфигурациями 1С и с другими приложениями.
Выгрузка/загрузка данных из различных форматов.
Консультация по работе в 1С.
Настройка 1С. Обновление.
Обмен с 1С БИТРИКС