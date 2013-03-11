Здравствуйте. Требуется сотрудник для написания статей на сайт.Текстовое задание - статья на 1000 знаков без пробелов, тема (на моё усмотрение).Не оплачивается. Обязательные требования: • Наличие портфолио • Грамотность • ...
- $50Копирайтинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Доброго времени суток. Нужна точная копия сайта http://2013-job.ru/ Надо: 1. Сверстать 2. Выбрать CMS (бесплатную) 3. Натянуть и установить на хост Сроки очень горят… ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть сайт на DLE и парсер ,нужно доделать и настроить парсер . Ищу специалиста Весь парсинг делать с одного источника. Если цена не устраивает, пишите свою.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно доделать сайт на DLE. Нужен человек который действительно ХОРОШО разбирается с данным движком. ТЗ отправлю исполнителю на почту.Оплата после выполнения работы.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Доброе время суток!! Нужна переделанная и немного изменена копия данного сайта iphone4me.ru . Предлагайте свои цены и сроки готовности работы, Хотелось бы получить все не обходимые файлы для залива на хост. Рассмотрю любые ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Добрый день ! Нужно создать продаваемый одностраничный сайт.Нужно сделать быстро и аккуратно! Требуется сверстать дизайн и натянуть на wordpress. Чтобы работали кнопки: заказать звонок, отправить! Чтобы работал таймер ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо написать PHP скрипт - отправка sms через API сервиса http://www.my-sms.ru/support/api Есть форма через которую принимаются заявки клиентов, она обрабатывается через ajax (без CMS всяких ничего лишнего просто разобраться ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт12 лет назад