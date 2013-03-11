kuru77

Андрей kuru77

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Ищу рерайтера и копирайтера на долгосрочное сотр.

    $50

    Здравствуйте. Требуется сотрудник для написания статей на сайт.Текстовое задание - статья на 1000 знаков без пробелов, тема (на моё усмотрение).Не оплачивается. Обязательные требования: • Наличие портфолио • Грамотность • ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна точная копия сайта.

    $50

    Доброго времени суток. Нужна точная копия сайта http://2013-job.ru/ Надо: 1. Сверстать 2. Выбрать CMS (бесплатную) 3. Натянуть и установить на хост Сроки очень горят… ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать сайт. Срочно.

    Нужно доделать сайт на DLE. Нужен человек который действительно ХОРОШО разбирается с данным движком. ТЗ отправлю исполнителю на почту.Оплата после выполнения работы.

    DLE
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется создать сайт

    $100

    Доброе время суток!! Нужна переделанная и немного изменена копия данного сайта iphone4me.ru . Предлагайте свои цены и сроки готовности работы, Хотелось бы получить все не обходимые файлы для залива на хост. Рассмотрю любые ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание одностраничника

    $500

    Добрый день ! Нужно создать продаваемый одностраничный сайт.Нужно сделать быстро и аккуратно! Требуется сверстать дизайн и натянуть на wordpress. Чтобы работали кнопки: заказать звонок, отправить! Чтобы работал таймер ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP-скрипт - отправка sms через API

    $500

    Необходимо написать PHP скрипт - отправка sms через API сервиса http://www.my-sms.ru/support/api Есть форма через которую принимаются заявки клиентов, она обрабатывается через ajax (без CMS всяких ничего лишнего просто разобраться ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

DMfreelsncer
Абдулаев 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-3)
$300
0 баллов
12 лет назад
Доделать сайт. Срочно.
DLE
При всем уважении к клиенту я на него не держу зла.....я вроде обьяснил причину,что я порезал руку и не мог работать быстрее вы это забыли упомянуть(что касается сроков то сегодня должен быть последний день сдачи проэкта) я проэкт сегодня докончил как и договаривались но заказчик поменял пароли....и смылся что меня крайне удивило.....будьте осторожны!!
Вынужден написать отрицательный отзыв о данном человеке.Всё вроде начиналось хорошо,я всё конечно понимаю,мы все люди ,всяко бывает!Но Наир Абдулаев (DMfreelsncer) сорвал срок сдачи данного проекта,на связь выходит урывками,постоянно твердил ,что у него есть отзывы. Остались только неготивные эмоции от работы с Наиром.
Ответный отзыв