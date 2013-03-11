При всем уважении к клиенту я на него не держу зла.....я вроде обьяснил причину,что я порезал руку и не мог работать быстрее вы это забыли упомянуть(что касается сроков то сегодня должен быть последний день сдачи проэкта) я проэкт сегодня докончил как и договаривались но заказчик поменял пароли....и смылся что меня крайне удивило.....будьте осторожны!!