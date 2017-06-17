kusarius

Александр Рагулин kusarius

 
25 летУкраина/Львов
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Верстка HTML/CSS, JavaScript

Прикладное ПО (C/C++, C#, Python)

ПО для Android (Xamarin, Native)

JavascriptPythonAndroidHTMLCSSXamarin
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Отзывы заказчиков
mitialuneff
Дмитрий 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Создание словаря (описание внутри)
Отличное исполнение, понадобилось выполнить срочное до минуты сложное задание. Выполнено успешно, благодарю и рекомендую!
Большое спасибо за сотрудничество и понимание : ) Рекомендую
Ответный отзыв
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
$20
10 баллов
7 лет назад
Доработка программы (генератор статей)
Все отлично!!! Спасибо Большое
Быстро решили все проблемы. На сообщения получал быстрый ответ. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
mitialuneff
Дмитрий 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Переводчик API яндекс на C#
Отличная работа, автор сдал раньше срока. Рекомендую обращаться!
Спасибо за сотрудничество. Оплата была своевременной, задание поставлено четко. Рекомендую : )
Ответный отзыв