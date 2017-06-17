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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
7 лет назад
Отличное исполнение, понадобилось выполнить срочное до минуты сложное задание. Выполнено успешно, благодарю и рекомендую!
Ответный отзыв
Большое спасибо за сотрудничество и понимание : ) Рекомендую
$20
10 баллов
7 лет назад
Все отлично!!! Спасибо Большое
Ответный отзыв
Быстро решили все проблемы. На сообщения получал быстрый ответ. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа, автор сдал раньше срока. Рекомендую обращаться!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Оплата была своевременной, задание поставлено четко. Рекомендую : )