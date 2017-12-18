Пейзаж

Окончил в 1990 г. Харьковский художественно - промышленный институт, квалификация- художник декоративного искусства. В 1982 г. - Днепропетровское государственное художественное училище, живописно-педагогическое отделение. Участник Всеукраинских, международных, республиканских, областных, городских, персональных выставок. Работы находятся в частных коллекциях Украины, России, Турции, Испании, США. В 2007 г. выпущен каталог- Графика, пейзаж Александр Кусенко. 16 лет преподавал рисунок, живопись, композицию. На Facebook своя страница- Пейзаж Александр Кусенко.