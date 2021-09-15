Добрый день, меня зовут Юлиана) опыт работы в данной сфере с 2017 года. Есть опыт работы, как с крупными, так и малыми бюджетами. Есть пониманием какие коммуникационные стратегии выстраивать с потенциальными клиентами. Работаю с проектами на долгосрочной основе.

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В личные сообщения отправлю скрины последних проектов и кейсы. Последние проекты которые вела были долгосрочные:

- продвижение обучения по форексу и криптовалюте

-продажа морепродуктов и красной рыбы

- продвижение офлайн и онлайн образования

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В мои обязанности входит: разработка рекламной стратегии, настройкой рекламы, ведение и аналитика, создание рекламных креативов, текстов, лендингов и квизов для сбора заявок от потенциальных клиентов.

Ведение проекта начинаю с тестового периода. Запускаем тест 7-10 дней, далее я составляю отчёт по вашей компании с рекомендациями, показателем по нише, прогнозами по бюджету и заявкам. Т.е. расписываю при каких условиях мы достигаем ваших результатов и вы принимаете решение по сотрудничеству со мной. Примеры отчётов по тестовому периоду могу предоставить. Чтобы вы понимали, что по итогу получите.