kushakovakarina

Дизайнер презентаций

Я отучилась в онлайн школе Point to point. Освоила более 130 уроков про дизайн, визуализацию и структурирование данных. Теперь готова применять свои знания в будущих проектах.

- Смогу выгодно презентовать ваш продукт или услугу

- Создам индивидуальный и единый стиль презентации

- Улучшу вашу презентацию

- Разработаю структуру и контент

- Сделаю понятную визуализацию

Работая со мной, вы получите качественную работу в назначенный срок и повышение заинтересованности в ваших будущих проектов от меня.