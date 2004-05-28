kushakovakarina

Дизайнер презентаций
Я отучилась в онлайн школе Point to point. Освоила более 130 уроков про дизайн, визуализацию и структурирование данных. Теперь готова применять свои знания в будущих проектах.
- Смогу выгодно презентовать ваш продукт или услугу
- Создам индивидуальный и единый стиль презентации
- Улучшу вашу презентацию
- Разработаю структуру и контент
- Сделаю понятную визуализацию
Работая со мной, вы получите качественную работу в назначенный срок и повышение заинтересованности в ваших будущих проектов от меня.