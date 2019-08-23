kuskov_dmtr

Разработка визуального взаимодействия между Вашим бизнесом и целевой аудиторией.

Сопровождение графических материалов от логотипа, рекламной полиграфии до сайта и позиционирования компании в цифровом пространстве.

Мой подход строится на глубоком анализе сферы клиента, реалий современного рынка, ожиданий со стороны потребителя.

Готов разработать для Вас современное, а главное эффективное визуальное решение.

Основное направление деятельности - разработка и сопровождение веб-сайтов, брендинг.

Языки программирования:

HTML5, CSS3, JavaScript, Python

Технологии:

Ajax, DHTML, XSLT, XML, YAML, REST, HTML5

Библиотеки + Фреймворки:

Jquery, Django, React, Bootstrap 3, Bootstrap 4

Верстка (мобильная):

Flexbox

Предоплата 50%.

Оплата: На карту.