kuskov_dmtr

Разработка визуального взаимодействия между Вашим бизнесом и целевой аудиторией.
Сопровождение графических материалов от логотипа, рекламной полиграфии до сайта и позиционирования компании в цифровом пространстве.
Мой подход строится на глубоком анализе сферы клиента, реалий современного рынка, ожиданий со стороны потребителя.
Готов разработать для Вас современное, а главное эффективное визуальное решение.
Основное направление деятельности - разработка и сопровождение веб-сайтов, брендинг.
Языки программирования:
HTML5, CSS3, JavaScript, Python
Технологии:
Ajax, DHTML, XSLT, XML, YAML, REST, HTML5
Библиотеки + Фреймворки:
Jquery, Django, React, Bootstrap 3, Bootstrap 4
Верстка (мобильная):
Flexbox
Предоплата 50%.
Оплата: На карту.
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