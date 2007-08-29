Если вам необходимо программное обеспечение сайта, я рад приветствовать вас на моей странице. Мои разработки сэкономят ваше время и упростят использование сайта.
Я работаю по нескольким направлениям:
Создание программного обеспечения сайта по ТЗ клиента
Разработка ТЗ для создания программного обеспечения сайта
Настройка программного обеспечения клиента
Механизм сотрудничества:
Обсуждение поставленной задачи, конкретизация деталей и предстоящего объема работ
Составление договора с клиентом. Выбор клиентом схемы оплаты
Программирование, тестирование, составление технической документации
Демонстрация конечного продукта клиенту
Установка, настройка и запуск ПО на оборудовании клиент
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