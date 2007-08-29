Если вам необходимо программное обеспечение сайта, я рад приветствовать вас на моей странице. Мои разработки сэкономят ваше время и упростят использование сайта.

Я работаю по нескольким направлениям:

Создание программного обеспечения сайта по ТЗ клиента

Разработка ТЗ для создания программного обеспечения сайта

Настройка программного обеспечения клиента

Механизм сотрудничества:

Обсуждение поставленной задачи, конкретизация деталей и предстоящего объема работ

Составление договора с клиентом. Выбор клиентом схемы оплаты

Программирование, тестирование, составление технической документации

Демонстрация конечного продукта клиенту

Установка, настройка и запуск ПО на оборудовании клиент