kust0miZZer

Приветствую всех! Я - дизайнер. Создаю логотипы, баннеры, визитки и оформляю группы в соц сетях.

Опыт работы окол года, моими работами пользуются множество мелких предпринимательств и со мной активно сотрудничают владельцы каналов и пабликов в соц. сетях. Я принимал участие в команде Country Balls, имею высшее образование в сфере Веб-разработчик /дизайнер (Web developer/ Designer) и Продуктовый дизайнер (Product Designer). Так же имею неполное высшее образование в сфере Продуктовой рекламы и связи с общественностью.