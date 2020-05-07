Студия КУСТ

Мы оказываем услуги по видеосъемке свадеб, различных мероприятий и роликов для бизнеса. Занимаемся разработкой сценария для съемки и комплексным видеопродакшном. Также оказываем услуги по удаленному монтажу видео: от свадебных фильмов для видеопрезентаций.

Отдельным направлением студии является разработка лендингов на Tilda, комплексное ведение социальных сетей, наполнение социальных сетей, графический дизайн для онлайна и печати, разработка маркетинговой стратегии и стратегии продвижения бизнеса в онлайн.