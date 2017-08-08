kustodieva

Видеооператор, копирайтер

Занимаюсь видеосъемкой. Снимаю видеопортреты, видеоотчеты с мероприятий и душевную красивую рекламу. Отношусь к этому делу с ответственностью, легко нахожу общий язык с людьми.

Могу помочь вам с монтажом и сделать ролик из уже имеющегося у вас материала. Из дополнительных услуг могу предложить создание авторской музыки для ролика (чтобы обойти запреты youtube на использование авторской "украденной" музыки и без проблем публиковать видео в интернете) и профессиональной озвучки (на русском и английском языке).

Вторая моя специализация: написание текстов/копирайт. Наполнение сайтов, описание товаров, ведение соц.сетей, написание пресс-релизов и т.д.