Администратор групп ВКонтакте
Ваша компания уже есть ВКонтакте? Ваше сообщество "работает" и вы регулярно получаете заявки из вашего сообщества?
Если вы читаете этот текст, скорее всего вы недовольны текущими результатами.
Я помогу вам:
оформить/доработать сообщество по продающей схеме;
публиковать в сообществе интересный пользователям контент;
увеличить активность в вашем сообществе;
привести новых подписчиков и клиентов;
Также есть опыт работы с сайтами (3 года):
- заполнение текстовых страниц, каталогов товаров (в т.ч. большие объемы) на платформах Bitrix и других.
Заинтересованы?
Свяжитесь со мной удобным способом и мы обсудим детали.
Действие аккаунта приостановлено!