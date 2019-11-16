Администратор групп ВКонтакте

Ваша компания уже есть ВКонтакте? Ваше сообщество "работает" и вы регулярно получаете заявки из вашего сообщества?

Если вы читаете этот текст, скорее всего вы недовольны текущими результатами.

Я помогу вам:

оформить/доработать сообщество по продающей схеме;

публиковать в сообществе интересный пользователям контент;

увеличить активность в вашем сообществе;

привести новых подписчиков и клиентов;

Также есть опыт работы с сайтами (3 года):

- заполнение текстовых страниц, каталогов товаров (в т.ч. большие объемы) на платформах Bitrix и других.

Заинтересованы?

Свяжитесь со мной удобным способом и мы обсудим детали.

https://vk.com/j_murashova

[email protected]