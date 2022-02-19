https://docs.google.com/document/d/1yHAB3RGUZq_JOtbiqLtBciNKnryzeVvZBvxQzRglsaw/edit По этой ссылке подробное ТЗ Здесь вкратце и без скриншотов 1. Создать раздел и перенести статьи с текущего сайта [url=https://icdmc.tilda.ws/stati]https://icdmc.tilda.ws/stati[/url] на сайт [url=https://icdmc.vaah.ru]https://icdmc.vaah.ru[/url] - 2. Номер телефона из корзины записывать в заказ с кодом страны (+7 и ...