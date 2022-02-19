Есть сайт icdmc.ru Сделан на WP. Много плагинов, в т.ч. WooCommerce и Elementor. Подключена связь с AmoCRM, интернет-эквайринг Юкасса и Продамус, службы доставки СДЭК и Почта России. Сайт лежит на VDS Selectel Для чего ищу программиста: вести ...
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрытгод назад
https://docs.google.com/document/d/1yHAB3RGUZq_JOtbiqLtBciNKnryzeVvZBvxQzRglsaw/edit По этой ссылке подробное ТЗ Здесь вкратце и без скриншотов 1. Создать раздел и перенести статьи с текущего сайта [url=https://icdmc.tilda.ws/stati]https://icdmc.tilda.ws/stati[/url] на сайт [url=https://icdmc.vaah.ru]https://icdmc.vaah.ru[/url] - 2. Номер телефона из корзины записывать в заказ с кодом страны (+7 и ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Сайт https://icdmc.vaah.ru/ на Wordpress готов на 90% Старый сайт https://icdmc.ru/ был на тильде. Его брали за основу с измененным дизайном карточки товара и корзины. Текущий программист не справляется. Сейчас список задач такой: - Сделать раздел статьи по примеру ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад