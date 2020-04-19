Срочно понадобился "вкусный" текст? Значит мы с вами сработаемся!
Будучи хотя бы немного связанным с современностью всем нам может понадобиться интересный, читаемый, а может и продающий текст, но что делать, если нет тяги к написанию? Верно, делегировать это дело истинным профессионалам своего дела!
Я с радостью помогу вам, если вам нужен:
1. Качественный рерайт текста(исправление ошибок по всем нормам русского языка).
2. Захватывающий текст, который прочтут от начала и до самого конца.
3. Сопровождение по тематике и концепции. Всегда рада вложить немного креатива в вашу работу!
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