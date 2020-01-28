kutenkovae

Бухгалтер для ООО и ИП

Бухгалтерское сопровождение ООО и ИП при любой системе налогообложения. С сотрудниками и без.- Консультации по вопросам налогообложения. Опыт работы более 17 лет.

- оформление патента

- Легальная оптимизация налогообложения.

- Восстановление учёта.

- Постановка системы учета для новых компаний.

- Отчеты для Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

- Отправка отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС через Интернет.

- Сдача "нулевых" деклараций.

- Открытие ООО, ИП, внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, добавление кодов ОКВЭД.

- Составление и анализ договоров.Возможны комплексные пакеты услуг с кадровым делопроизводством. Наличный и безналичный расчёт.