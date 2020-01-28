kutenkovae

Екатерина Кутенкова kutenkovaekutenkovae
39 летРоссия/Таганрог
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Бухгалтер для ООО и ИП
Бухгалтерское сопровождение ООО и ИП при любой системе налогообложения. С сотрудниками и без.- Консультации по вопросам налогообложения. Опыт работы более 17 лет.
- оформление патента
- Легальная оптимизация налогообложения.
- Восстановление учёта.
- Постановка системы учета для новых компаний.
- Отчеты для Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
- Отправка отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС через Интернет.
- Сдача "нулевых" деклараций.
- Открытие ООО, ИП, внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, добавление кодов ОКВЭД.
- Составление и анализ договоров.Возможны комплексные пакеты услуг с кадровым делопроизводством. Наличный и безналичный расчёт.
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