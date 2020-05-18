kutuzova-katrina

Маркетолог

НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ:

o анализ и сегментация целевой аудитории

o анализ ниши и конкурентов

o создание сайтов

o настройка таргетированной и контекстной рекламы

o создание рекламных макетов и чат-ботов

o продажи(поиск клиентов, ведение переговоров)

o исполнение задач по KPI, соблюдение дедлайнов

o знания английского на уровне Upper-Intermediate (разговорный)

УМЕЮ:

o Выстраивать коммуникацию с клиентами, доносить ключевые смыслы

o Решать неординарные задачи, находить ответы

o Вести отчетности

o Работать с большими объемами информации, анализировать, выделять ключевое

o Выстраивать коммуникацию на английском языке

o Разрабатывать стратегии продвижения

o Проводить анализ конкурентов

o Собирать бенчмарки

УМЕЮ РАБОТАТЬ С:

o Canva/photoshop/supa/Figma

o Рекламный кабинет Фейсбук

o Яндекс Директ

o Яндекс Метрика

o Google Adwords

o MindMap (интеллект-карты)

o Конструктор сайтов Tilda

o Конструкторы для создания чат-ботов

o Sendler (сервис емайл-рассылок)

КЛИЕНТЫ, с которыми работала:

o Ниши:корпусная мебель на заказ, оптовая продажа напольных покрытий, печать

полароидных фотографий, косметология, маникюр, кальянные, продажа органической

косметики, онлайн-магазин свитеров, мобильное приложение на IOS

o Корпусная мебель на заказ: был сделан лендинг http://kuhni-vam161.ru/ и настроена контекстная реклама.Вышли на 4-6 заявок в неделю по Ростову, чек одного заказа в среднем от

40 000 руб до 500 000 руб.

o В нише полароидных фотографий вела трафик на Польшу и Европу, за неделю подняли продажи с 3-х до 45 штук,конверсия в покупку – 200-250 рублей, при среднем чеке 1000-1500 руб

o Настраивала трафик на мобильное приложение по виртуальной примерке очков (на США, Англию),

проводила аналитику по конверсиям на каждом этапе воронки и выстраивала

стратегию продвижения, занималась обновлением ассортимента приложения,

формировала тз для разработчиков и дизайнеров

До этого работала в банке «Центр-Инвест» сотрудником кредитного отдела,

ОБРАЗОВАНИЕ:

ВЫСШЕЕ:2016-2020 – РГЭУ (РИНХ), факультет экономики и финансов

Курсы,тренинги: курс по интернет-маркетингу от Д. Матухно и М. Савчук, курс «Кэштаун»

Т. Кадырова , курс по созданию чат-ботов Э.Ходус, курс по созданию сайтов

М.Тимочко

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