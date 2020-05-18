kutuzova-katrina

Екатерина kutuzova-katrina

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Маркетолог

НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ:

o  анализ и сегментация целевой аудитории

o  анализ ниши и конкурентов

o  создание сайтов

o  настройка таргетированной и контекстной рекламы

o  создание рекламных макетов и чат-ботов

o  продажи(поиск клиентов, ведение переговоров)

o  исполнение задач по KPI, соблюдение дедлайнов

o  знания английского на уровне Upper-Intermediate (разговорный)

УМЕЮ:

o  Выстраивать коммуникацию с клиентами, доносить ключевые смыслы

o  Решать неординарные задачи, находить ответы

o  Вести отчетности

o  Работать с большими объемами информации, анализировать, выделять ключевое

o  Выстраивать коммуникацию на английском языке

o  Разрабатывать стратегии продвижения

o  Проводить анализ конкурентов

o  Собирать бенчмарки

 

 

 УМЕЮ РАБОТАТЬ С:

o  Canva/photoshop/supa/Figma

o  Рекламный кабинет Фейсбук

o  Яндекс Директ

o  Яндекс Метрика

o  Google Adwords

o  MindMap (интеллект-карты)

o  Конструктор сайтов Tilda

o  Конструкторы для создания чат-ботов

o  Sendler (сервис емайл-рассылок)

  

КЛИЕНТЫ, с которыми работала:

o  Ниши:корпусная мебель на заказ, оптовая продажа напольных покрытий, печать

полароидных фотографий, косметология, маникюр, кальянные, продажа органической

косметики, онлайн-магазин свитеров, мобильное приложение на IOS

o  Корпусная мебель на заказ: был сделан лендинг http://kuhni-vam161.ru/ и настроена контекстная реклама.Вышли на 4-6 заявок в неделю по Ростову, чек одного заказа в среднем от

40 000 руб до 500 000 руб. 

o  В нише полароидных фотографий вела трафик на Польшу и Европу,  за неделю подняли продажи с 3-х до 45 штук,конверсия в покупку – 200-250 рублей, при среднем чеке 1000-1500 руб

o  Настраивала трафик на мобильное приложение по виртуальной примерке очков (на США, Англию),

проводила аналитику по конверсиям на каждом этапе воронки и выстраивала

стратегию продвижения, занималась обновлением ассортимента приложения,

формировала тз для разработчиков и дизайнеров

До этого работала в банке «Центр-Инвест» сотрудником кредитного отдела,

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

ВЫСШЕЕ:2016-2020 – РГЭУ (РИНХ), факультет экономики и финансов

Курсы,тренинги: курс по интернет-маркетингу от Д. Матухно и М. Савчук, курс «Кэштаун»

Т. Кадырова , курс по созданию чат-ботов Э.Ходус, курс по созданию сайтов

М.Тимочко

 

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