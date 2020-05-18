kutuzova-katrina

НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ:
o анализ и сегментация целевой аудитории
o анализ ниши и конкурентов
o создание сайтов
o настройка таргетированной и контекстной рекламы
o создание рекламных макетов и чат-ботов
o продажи(поиск клиентов, ведение переговоров)
o исполнение задач по KPI, соблюдение дедлайнов
o знания английского на уровне Upper-Intermediate (разговорный)
УМЕЮ:
o Выстраивать коммуникацию с клиентами, доносить ключевые смыслы
o Решать неординарные задачи, находить ответы
o Вести отчетности
o Работать с большими объемами информации, анализировать, выделять ключевое
o Выстраивать коммуникацию на английском языке
o Разрабатывать стратегии продвижения
o Проводить анализ конкурентов
o Собирать бенчмарки
УМЕЮ РАБОТАТЬ С:
o Canva/photoshop/supa/Figma
o Рекламный кабинет Фейсбук
o Яндекс Директ
o Яндекс Метрика
o Google Adwords
o MindMap (интеллект-карты)
o Конструктор сайтов Tilda
o Конструкторы для создания чат-ботов
o Sendler (сервис емайл-рассылок)
КЛИЕНТЫ, с которыми работала:
o Ниши:корпусная мебель на заказ, оптовая продажа напольных покрытий, печать
полароидных фотографий, косметология, маникюр, кальянные, продажа органической
косметики, онлайн-магазин свитеров, мобильное приложение на IOS
o Корпусная мебель на заказ: был сделан лендинг http://kuhni-vam161.ru/ и настроена контекстная реклама.Вышли на 4-6 заявок в неделю по Ростову, чек одного заказа в среднем от
40 000 руб до 500 000 руб.
o В нише полароидных фотографий вела трафик на Польшу и Европу, за неделю подняли продажи с 3-х до 45 штук,конверсия в покупку – 200-250 рублей, при среднем чеке 1000-1500 руб
o Настраивала трафик на мобильное приложение по виртуальной примерке очков (на США, Англию),
проводила аналитику по конверсиям на каждом этапе воронки и выстраивала
стратегию продвижения, занималась обновлением ассортимента приложения,
формировала тз для разработчиков и дизайнеров
До этого работала в банке «Центр-Инвест» сотрудником кредитного отдела,
ОБРАЗОВАНИЕ:
ВЫСШЕЕ:2016-2020 – РГЭУ (РИНХ), факультет экономики и финансов
Курсы,тренинги: курс по интернет-маркетингу от Д. Матухно и М. Савчук, курс «Кэштаун»
Т. Кадырова , курс по созданию чат-ботов Э.Ходус, курс по созданию сайтов
М.Тимочко
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