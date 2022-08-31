kutuzova_i

Сайты, лендинги, UX/UI - развиваетесь Вы, развиваюсь и Я)

Привет!

Меня зовут Ирина, мне 28 лет и я начинающий UX/UI дизайнер. Занимаюсь дизайном 1,5 месяца. Успешно закончила курсы повышения квалификации. Развиваюсь в таких стилях как : минимализм, flat иллюстрации. Активно слежу за трендами в дизайне, в работе внимательна и аккуратна.

Мой процессы работы:

(лендинг/интернет-магазин/новостной сайт/информационный сайт)

Постановка задачи

Работа с брифом и ТЗ заказчика

Конкурентный анализ

Анализ аудитории/персон

Построение карты сайта

Информационная архитектура

Поиск референсов, фото

Прототипирование (низкая/высокая детализация)

Дизайн основных блоков

Финализация

Передача макета заказчику или разработчику

Навыки

UX UI

Конкурентный анализ

Описание персон

Разработка структуры сайта

Прототипирование

Создание дизайн-системы

Программы

основные - Figma, Adobe Photoshop, Miro, Lucidchart

учу в настоящий момент - llustrator, Tilda