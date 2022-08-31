kutuzova_i

Ирина kutuzova_i

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Сайты, лендинги, UX/UI - развиваетесь Вы, развиваюсь и Я)

Привет!

Меня зовут Ирина, мне 28 лет и я начинающий UX/UI дизайнер. Занимаюсь дизайном 1,5 месяца. Успешно закончила курсы повышения квалификации. Развиваюсь в таких стилях как : минимализм, flat иллюстрации. Активно слежу за трендами в дизайне, в работе внимательна и аккуратна. 

Мой процессы работы:

(лендинг/интернет-магазин/новостной сайт/информационный сайт)

  • Постановка задачи
  • Работа с брифом и ТЗ заказчика
  • Конкурентный анализ
  • Анализ аудитории/персон
  • Построение карты сайта
  • Информационная архитектура
  • Поиск референсов, фото
  • Прототипирование (низкая/высокая детализация)
  • Дизайн основных блоков
  • Финализация
  • Передача макета заказчику или разработчику
Навыки

UX UI

Конкурентный анализ

Описание персон

Разработка структуры сайта

Прототипирование

Создание дизайн-системы

Программы

основные - Figma, Adobe Photoshop, Miro, Lucidchart

учу в настоящий момент - llustrator, Tilda