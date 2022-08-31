kutuzova_i

Сайты, лендинги, UX/UI - развиваетесь Вы, развиваюсь и Я)
Привет!
Меня зовут Ирина, мне 28 лет и я начинающий UX/UI дизайнер. Занимаюсь дизайном 1,5 месяца. Успешно закончила курсы повышения квалификации. Развиваюсь в таких стилях как : минимализм, flat иллюстрации. Активно слежу за трендами в дизайне, в работе внимательна и аккуратна.
Мой процессы работы:
(лендинг/интернет-магазин/новостной сайт/информационный сайт)
- Постановка задачи
- Работа с брифом и ТЗ заказчика
- Конкурентный анализ
- Анализ аудитории/персон
- Построение карты сайта
- Информационная архитектура
- Поиск референсов, фото
- Прототипирование (низкая/высокая детализация)
- Дизайн основных блоков
- Финализация
- Передача макета заказчику или разработчику
UX UI
Конкурентный анализ
Описание персон
Разработка структуры сайта
Прототипирование
Создание дизайн-системы
Программы
основные - Figma, Adobe Photoshop, Miro, Lucidchart
учу в настоящий момент - llustrator, Tilda
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