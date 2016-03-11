Добрый день, на сайте я новичок, но вот то, что я умею: писать статьи и пресс-релизы, вести сайт на платформе joomla, фотографировать и обрабатывать материал в ACD See (4 года опыта работы пресс-секретарем политической партии региона), высшее гуманитарное образование (PR). Веду группы в социальных сетях на различную тематику. Есть студенческий опыт работы в магазинах бытовой техники и электроники (если необходимо знание продаж). Пишу студенческие работы на заказ на таких сайтах как Препод24 и Автор24.

Ценю свое и ваше время, поэтому все делаю вовремя.