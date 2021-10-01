kuvallini

Алексей kuvallini

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевод сайта

    Требуется перевод всех страниц сайта и языковых меток на английский язык. Перечень страниц доступен по ссылке. Опыт перевода тревел-сайтов будет преимуществом.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод сайта

    Требуется перевод всех страниц сайта и языковых меток на английский язык для тревел-сайта. Предоставлен примерный перечень страниц. Опыт перевода тревел-сайтов будет преимуществом.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    4 года назад