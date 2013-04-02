kuz_arina

Арина kuz_arina

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт

    $400

    Добрый день. Нужен сайт под ключ. На WP или Джумле. Индивидуальный, но не сложный, дизайн по типу http://mizol.ua/. Двуязычный. Форум. Резиновый, дизайн по центру. Подробное ТЗ будет предоставлено.

    JoomlaWordPress
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотипы

    $210

    Нужны 3 логотипа: Соответственно деятельность в таких направлениях: 1. Информационные услуги для нерезидента 2. Онлайн юридический портал 3. Блог о комфорте в доме. Подробности при переписке. Результаты будут скрыты

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$210
10 баллов
12 лет назад
Логотипы
Интересный проект. Четкие требования, конструктивный диалог, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Результатом очень довольны. Приятно сотрудничать. Отдельное спасибо за терпение в мелочах. Рекомендую!
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