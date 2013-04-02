$400
Добрый день. Нужен сайт под ключ. На WP или Джумле. Индивидуальный, но не сложный, дизайн по типу http://mizol.ua/. Двуязычный. Форум. Резиновый, дизайн по центру. Подробное ТЗ будет предоставлено.
Сайты «под ключ»22 заявки
Закрыт
12 лет назад
Добрый день. Нужен сайт под ключ. На WP или Джумле. Индивидуальный, но не сложный, дизайн по типу http://mizol.ua/. Двуязычный. Форум. Резиновый, дизайн по центру. Подробное ТЗ будет предоставлено.
Нужны 3 логотипа: Соответственно деятельность в таких направлениях: 1. Информационные услуги для нерезидента 2. Онлайн юридический портал 3. Блог о комфорте в доме. Подробности при переписке. Результаты будут скрыты