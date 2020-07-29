kuzania2201

Создание сайтов на тильде

я разрабатываю одностраничные сайты которые востребованы для :

✅не большых интернет магазинов,

✅предоставление услуг醴

✅продвижение инфо-продуктов, 

✅организация мероприятий.

В чем выгода для вас как для клиента?

Визуальная демонстрация ваших услуг( все структурировано и разбито по блокам для легкого восприятия информации)

Расширение клиентской базы

Удобное взаимодействие с клиентами (вы не будите каждый раз путаться в сообщениях чтоб найти нужное)

Своевременное и удобное информирование клиентов касательно новшеств либо проводимых акций и скидок.

Я в свою очередь:

➡️учитываю все ваши пожелания

➡️индивидуальный подход к каждому клиенту

➡️сделаю вам интересный и оригинальный дизайн сайта

➡️также за мной наполненность сайта текстом (копирайтинг) и всеми необходимыми комплектующими