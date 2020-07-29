kuzania2201

я разрабатываю одностраничные сайты которые востребованы для :
✅не большых интернет магазинов,
✅предоставление услуг醴
✅продвижение инфо-продуктов,
✅организация мероприятий.
В чем выгода для вас как для клиента?
Визуальная демонстрация ваших услуг( все структурировано и разбито по блокам для легкого восприятия информации)
Расширение клиентской базы
Удобное взаимодействие с клиентами (вы не будите каждый раз путаться в сообщениях чтоб найти нужное)
Своевременное и удобное информирование клиентов касательно новшеств либо проводимых акций и скидок.
Я в свою очередь:
➡️учитываю все ваши пожелания
➡️индивидуальный подход к каждому клиенту
➡️сделаю вам интересный и оригинальный дизайн сайта
➡️также за мной наполненность сайта текстом (копирайтинг) и всеми необходимыми комплектующими