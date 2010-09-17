kuzenstudio

Добрый, требуется доделать интернет магазин на Diafan cms. Из сложностей фильтра отбора товаров. Неделю назад человек(хороший, давно знаю) начал и пропал( , даже не знаю что думать. Хочу подождать еще день-два и пригласить нового. Если кто ...
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый, что должно быть : задаю ключи(енное количество) + еще (енное количество) и тд, для каждого енного количества – прописываю ссылку(куда должен ссылаться) В автоматическом режиме, должен происходить поиск ключа в статье и прописываться. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый требуется сверстать и натянуть на MODх. Бюджет 1500 руб, всем кто заинтересовался пишите. Не чего сложного не требуется. Единственное если посмотреть на картинку, на доме есть 3 круга(видеокамера и два датчика) при наведении на ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый, есть сайт сделанный на самописном смс. Требуется человек для переноса сайта на LiveStreet. Не каких предоплат, на попе по этому сайту до сих пор волосы рву. Сделал-залил-настроил-все супер-мани и уважуха + дальнейшее сотрудничество. Не ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $60
Добрый, есть PSD шаблон сайта. Нужно сверстать и натянуть на движок. Движок можете предлагать любой, главное простота в добавлении новых стр. Какие требования : фотогалерея, из главного меню(типа Мебель для дома и тд) ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $170
Добрый, требуется исполнитель. Есть макет в PSD, нужно сверстать, натянуть на смс, установка, настройка и тд Смс прошу предлагать вам, так как не знаю какой лучше подойдет для этой задачи. Задача: основной сайт не чего сверх естественного, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый, нужен дизайн для тематической доски объявлений. Бюджет 1000 руб, не чего сверх естественного не требуется. По середине статья, по бокам блоки, на верху шапка. Icq 588-556-583Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад