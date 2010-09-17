kuzenstudio

Константин kuzenstudio

 
47 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Доделать интернет магазин на Diafan cms

    Добрый, требуется доделать интернет магазин на Diafan cms. Из сложностей фильтра отбора товаров. Неделю назад человек(хороший, давно знаю) начал и пропал( , даже не знаю что думать. Хочу подождать еще день-два и пригласить нового. Если кто ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Для MODx требуется написать плагин перелинковки

    Добрый, что должно быть : задаю ключи(енное количество) + еще (енное количество) и тд, для каждого енного количества – прописываю ссылку(куда должен ссылаться) В автоматическом режиме, должен происходить поиск ключа в статье и прописываться. ...

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется сверстать и натянуть на MODx сайт.

    Добрый требуется сверстать и натянуть на MODх. Бюджет 1500 руб, всем кто заинтересовался пишите. Не чего сложного не требуется. Единственное если посмотреть на картинку, на доме есть 3 круга(видеокамера и два датчика) при наведении на ...

    MODX
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенос сайта на LiveStreet

    Добрый, есть сайт сделанный на самописном смс. Требуется человек для переноса сайта на LiveStreet. Не каких предоплат, на попе по этому сайту до сих пор волосы рву. Сделал-залил-настроил-все супер-мани и уважуха + дальнейшее сотрудничество. Не ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстка и установка сайта

    $60

    Добрый, есть PSD шаблон сайта. Нужно сверстать и натянуть на движок. Движок можете предлагать любой, главное простота в добавлении новых стр. Какие требования : фотогалерея, из главного меню(типа Мебель для дома и тд) ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстка, установка, настройка и тд.

    $170

    Добрый, требуется исполнитель. Есть макет в PSD, нужно сверстать, натянуть на смс, установка, настройка и тд Смс прошу предлагать вам, так как не знаю какой лучше подойдет для этой задачи. Задача: основной сайт не чего сверх естественного, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexLosev
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Требуется дизайн для доски объявлений.
Очень доволен работой с Константином. Четкое, продуманное задание, может объяснить, что нравится в работе, что нет и почему. А это очень важно для исполнителя. Оплата в полном объеме и в оговоренный срок. Всем рекомендую! Буду рад поработать с Константином снова, если смогу быть полезным.
Заказал у Александра диз сайта, на детскую тематику. Все сделано качественно и в срок. Всем рекомендую. P.S Скоро еще обращусь.
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