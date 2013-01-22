kuzia123

Дмитрий kuzia123

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Инженер.

Разработка технической, технологической, конструкторской документации, а также документации систем менеджмента качества.

Составление каталогов, подбор аналогов по продукции конкурентов/партнёров, составление сравнительных таблиц, etc.

Написание научных, научно-популярных статей.

Отзывы заказчиков

AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$16
8 баллов
12 лет назад
Реферат по астрономии/физике
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
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Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Реферат - менеджмент
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!