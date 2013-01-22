Инженер.
Разработка технической, технологической, конструкторской документации, а также документации систем менеджмента качества.
Составление каталогов, подбор аналогов по продукции конкурентов/партнёров, составление сравнительных таблиц, etc.
Написание научных, научно-популярных статей.
Отзывы заказчиков
$16
8 баллов
12 лет назад
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$20
10 баллов
12 лет назад
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$15
10 баллов
12 лет назад
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