3D графика, моделирование, визуализация, композитинг

Зовут Евгений. Детствопровел в Башкортостане, ныне живу в столице нашей Родины - городе-герое Москве. С малых летувлекаюсь геометрией, архитектурой и разными художественными направлениями.

Пять лет назад в совершенстве освоил пакет программного обеспечения Cinema 4D, являющийся одним из мощнейших 3D-редакторов полного цикла. Четыре года

назад освоил пакет AdobeAfter Effects - лидирующую программу по пост-обработке,шейповой графике и визуальным эффектам. До них, для реализации своих творческих

проектов успешно применял Adobe Photoshop, но, с ростом амбиций потребовались и

новые инструменты, а знание Photoshop позволило самостоятельно изготавливать

текстуры для осваиваемых 3D-технологий. Как стало ясно из предыдущих тезисов,

последние пять лет усиленно совершенствую навыки и практикую их на проектах

различной сложности и масштаба. Состою в команде интересных и независимых

творческих личностей. Совместно с ними мы реализовали уже массу впечатляющих

проектов. Ознакомьтесь с моим творчеством и предложите интересные задачи, буду

рад помочь вам их реализовать!