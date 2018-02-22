Зовут Евгений. Детствопровел в Башкортостане, ныне живу в столице нашей Родины - городе-герое Москве. С малых летувлекаюсь геометрией, архитектурой и разными художественными направлениями.
Пять лет назад в совершенстве освоил пакет программного обеспечения Cinema 4D, являющийся одним из мощнейших 3D-редакторов полного цикла. Четыре года
назад освоил пакет AdobeAfter Effects - лидирующую программу по пост-обработке,шейповой графике и визуальным эффектам. До них, для реализации своих творческих
проектов успешно применял Adobe Photoshop, но, с ростом амбиций потребовались и
новые инструменты, а знание Photoshop позволило самостоятельно изготавливать
текстуры для осваиваемых 3D-технологий. Как стало ясно из предыдущих тезисов,
последние пять лет усиленно совершенствую навыки и практикую их на проектах
различной сложности и масштаба. Состою в команде интересных и независимых
творческих личностей. Совместно с ними мы реализовали уже массу впечатляющих
проектов. Ознакомьтесь с моим творчеством и предложите интересные задачи, буду
рад помочь вам их реализовать!