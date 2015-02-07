kuzjohn

Евгений kuzjohn

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Звукорежиссер, монтажер видео

Опыт работы

1. Август 2014 - по н.в.

Видеомонтажер, звукорежиссер disappearing-world.com

  • Монтаж документального кино режиссера Олега Алиева
2. Апрель 2007 — март 2012

ТРЦ "Флагман"Москва, vk.com/trumclub

Видеомонтажер, звукорежиссер

  • Создание рекламных видео и аудиороликов
  • Регулировка и настройка микрофонов и фонограмм.

3. Февраль 2010 - Февраль 2011

Резидент Радио DFM 2010 dfm.ru

Радиоведущий

  • Озвучивание новостей в клубной жизни
  • Составление микса для программы
  • Прием и интервью у гостей-диджеев города
  • Оператор эфира
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга