Звукорежиссер, монтажер видео
Опыт работы
1. Август 2014 - по н.в.
Видеомонтажер, звукорежиссер disappearing-world.com
- Монтаж документального кино режиссера Олега Алиева
ТРЦ "Флагман"Москва, vk.com/trumclub
Видеомонтажер, звукорежиссер
- Создание рекламных видео и аудиороликов
- Регулировка и настройка микрофонов и фонограмм.
3. Февраль 2010 - Февраль 2011
Резидент Радио DFM 2010 dfm.ru
Радиоведущий
- Озвучивание новостей в клубной жизни
- Составление микса для программы
- Прием и интервью у гостей-диджеев города
- Оператор эфира
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Аудиомонтаж
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$10/час
от $20от 1 дня
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