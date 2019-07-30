kuzjulia0305

Переводы текстов и написание статей
Делаю разные переводы, копирайтинг,статьи быстро, профессионально! Контент любой сложности: качественно и грамотно в сжатые сроки.Всегда на связи, знаю и люблю свою работу.
Добро пожаловать на мою страничку, Уважаемые Заказчики!
Пишу грамотно и осмысленно, соблюдаю поставленные сроки,к работе отношусь
ответственно.
Обо мне:
- Образование высшее.Закончила технологический университет по специальности "Филология".
- Имею среднее специальное образование.Закончила медицинский колледж по специальности "Медсестра".
- Хорошо владею украинским и русским языками.
- Есть небольшой опыт работы в бюро переводов.
- Всегда сдаю работу в оговоренный срок, стараюсь сделать это пораньше, чтобы было время исправить возможные недочеты.
- грамотный язык, легкий и понятный стиль;
- написание текстов разных стилей;
- русский и украинский - профессионально;
- английский и немецкий - базовый уровень;
- умение работать в сжатые сроки;
- умение делать презентации
познания.
Буду рада сотрудничеству!