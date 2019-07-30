kuzjulia0305

Юлия Кузнецова kuzjulia0305

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Переводы текстов и написание статей

Делаю разные переводы, копирайтинг,статьи быстро, профессионально! Контент любой сложности: качественно и грамотно в сжатые сроки.Всегда на связи, знаю и люблю свою работу.

Добро пожаловать на мою страничку, Уважаемые Заказчики!

Пишу грамотно и осмысленно, соблюдаю поставленные сроки,к работе отношусь

ответственно.

Обо мне:

  • Образование высшее.Закончила технологический университет по специальности "Филология".
  • Имею среднее специальное образование.Закончила медицинский колледж по специальности "Медсестра".
  • Хорошо владею украинским и русским языками.
  • Есть небольшой опыт работы в бюро переводов.
  • Всегда сдаю работу в оговоренный срок, стараюсь сделать это пораньше, чтобы было время исправить возможные недочеты.
Знания и навыки:
  • грамотный язык, легкий и понятный стиль;
  • написание текстов разных стилей;
  • русский и украинский - профессионально;
  • английский и немецкий - базовый уровень;
  • умение работать в сжатые сроки;
  • умение делать презентации
Темы: пишу на любые темы, кроме узкоспециализированных, где необходимы глубокие теоретические или практические

познания.

Буду рада сотрудничеству!