kuzjulia0305

Переводы текстов и написание статей

Делаю разные переводы, копирайтинг,статьи быстро, профессионально! Контент любой сложности: качественно и грамотно в сжатые сроки.Всегда на связи, знаю и люблю свою работу.

Добро пожаловать на мою страничку, Уважаемые Заказчики!

Пишу грамотно и осмысленно, соблюдаю поставленные сроки,к работе отношусь

ответственно.

Обо мне:

Образование высшее.Закончила технологический университет по специальности "Филология".

Имею среднее специальное образование.Закончила медицинский колледж по специальности "Медсестра".

Хорошо владею украинским и русским языками.

Есть небольшой опыт работы в бюро переводов.

Всегда сдаю работу в оговоренный срок, стараюсь сделать это пораньше, чтобы было время исправить возможные недочеты.

грамотный язык, легкий и понятный стиль;

написание текстов разных стилей;

русский и украинский - профессионально;

английский и немецкий - базовый уровень;

умение работать в сжатые сроки;

умение делать презентации

пишу на любые темы, кроме узкоспециализированных, где необходимы глубокие теоретические или практические

познания.

Буду рада сотрудничеству!