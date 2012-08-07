kuzmichevasv

Цель: найти удаленную работу в связи с огромным кол-ом свободного времени

Кузьмичева Светлана Андреевна

Дата рождения: 26 января 1992г (20 лет)

Адрес проживания: г. Москва, ЮАО Чертаново Южное

Телефон: 8 (916) 319 44 53

e-mail: [email protected]

Цель: найти удаленную работу в связи с огромным количеством свободного времени

Образование: Финансовый университет (ФА) при Правительстве РФ,форма обучения-заочная, специальность-маркетинг, перешла на 4-й курс.

Опыт работы:

2007г-зима

Кирби

Оператор на телефоне

Обязанности:

-исходящие звонки

-назначение встреч с потенциальным покупателем

2008-2009гг

Ресторан "Пронто"

Итальянская кухня

официант

2009г

Репетитор по математике для младших классов

2009г-лето

PromoHR

Рекламное агенство

Промоутер

2009-2011гг ООО"Виконт"

Оптовая торговля строительными материалами.

Обязанности:

- входящие и исходящие вызовы

- активные продажи товара, поиск и привлечение новых клиентов;

- заключение договоров

Профессиональные навыки:

Уверенный пользователь ПК: Microsoft Office Word, PowerPoint, Microsoft Office (базовый уровень), английский язык (базовый уровень)

Личные качества: Инициативная, целеустремленная, трудолюбивая,коммуникабельная, умению работать на результат, творческое начало (хор, театральная студия 5 лет), дружелюбная, неконфликтная, умею найти общий язык как с детьми , так и со взрослыми, любознательная.

Дополнительная информация:

- не замужем

-детей нет