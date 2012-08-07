kuzmichevasv

Кузьмичева Светлана Андреевна
Дата рождения: 26 января 1992г (20 лет)
Адрес проживания: г. Москва, ЮАО Чертаново Южное
Телефон: 8 (916) 319 44 53
e-mail: [email protected]
Цель: найти удаленную работу в связи с огромным количеством свободного времени
Образование: Финансовый университет (ФА) при Правительстве РФ,форма обучения-заочная, специальность-маркетинг, перешла на 4-й курс.
Опыт работы:
2007г-зима
Кирби
Оператор на телефоне
Обязанности:
-исходящие звонки
-назначение встреч с потенциальным покупателем
2008-2009гг
Ресторан "Пронто"
Итальянская кухня
официант
2009г
Репетитор по математике для младших классов
2009г-лето
PromoHR
Рекламное агенство
Промоутер
2009-2011гг ООО"Виконт"
Оптовая торговля строительными материалами.
Обязанности:
- входящие и исходящие вызовы
- активные продажи товара, поиск и привлечение новых клиентов;
- заключение договоров
Профессиональные навыки:
Уверенный пользователь ПК: Microsoft Office Word, PowerPoint, Microsoft Office (базовый уровень), английский язык (базовый уровень)
Личные качества: Инициативная, целеустремленная, трудолюбивая,коммуникабельная, умению работать на результат, творческое начало (хор, театральная студия 5 лет), дружелюбная, неконфликтная, умею найти общий язык как с детьми , так и со взрослыми, любознательная.
Дополнительная информация:
- не замужем
-детей нет