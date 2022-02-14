kuzminaulia

Веб-дизайнер

Меня зовут Юлия и я веб дизайнер.

Я занимаюсь дизайнов и разработкой сайтов для малого бизнеса на платформе Тильда.

Я создаю лендинги, интернет-магазины, сайты-портфолио, корпоративные сайты и свадебные приглашения в виде сайтов. Они помогают бизнесу привлечь новых клиентов, повысить продажи, автоматизировать работу и презентовать продукт более качественно.

Ко мне стоит обратиться:

- если вы хотите увеличить продажи и привлечь новых клиентов

- если прошлый дизайнер сделал плохой сайт, где много ошибок и некоторые функции не работают

- если вы хотите красиво упаковать свое портфолио

- если вы устали отвечать "в директ" и хотите, чтобы заказы обрабатывались автоматически

Я умею работать с zero block, знаю что такое sbs анимация и чем отличается grid container от window container.

Я не отказываюсь от проекта на середине работы.

Я знаю, что делать, если сайт нужен завтра.

Я поддерживаю работу сайта на протяжении 1-го месяца после его сдачи бесплатно.

Моя цель - упростить Вашу работу и увеличить Ваш доход.