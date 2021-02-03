kuzneconer

Иван Корсаков kuzneconerkuzneconer
31 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Свободный и качественный исполнитель
Добрый день, меня зовут Иван. Я имею хороший стаж работы с текстами и также обладаю лингвистическими навыками. Я очень предрасположен к трудолюбию и к кропотливости работы. В основном распорядок дня у меня разный, имею свободный график.
Жажда заработка у меня огромная, поэтому имею много опыта в разных сферах услуг.
И.Д. Корсаков
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