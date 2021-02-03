kuzneconer

Свободный и качественный исполнитель

Добрый день, меня зовут Иван. Я имею хороший стаж работы с текстами и также обладаю лингвистическими навыками. Я очень предрасположен к трудолюбию и к кропотливости работы. В основном распорядок дня у меня разный, имею свободный график.

Жажда заработка у меня огромная, поэтому имею много опыта в разных сферах услуг.

И.Д. Корсаков