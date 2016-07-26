kuznecov-semen

Здравствуйте! Меня зовут Семен. Я верстальщик, начинающий программист и просто вебмастер.

Знания и технологии

1. Верстка

Я свободно владею языками разметки html и css. Могу верстать любые сайты, табличной, блочной и даже флекбоксной верстки. Иногда использую Twitter Bootstrap. Так же в моих силах повторить верстку из PSD шаблона.

2. Программирование

Я стараюсь как можно меньше использовать языки программирования в создании сайтов. Исключением является наращивание функциональности. В основном я использую связку JavaScript + JQuery это обеспечивает высокую производительность труда и значительно сокращает код.

В программировании я пока любитель, в данный момент помимо JavaScript я активно изучаю Python.

3. SEO и работа с текстом

Я умею работать с поисковыми системами, анализировать популярность запросов, выявлять лучший запрос. Работал с wordstat(яндекс) и trend(гугл). Так же умею писать SEO тексты.

Знаю как писать уникальные статьи, где проверить их уникальность. Умею разбавлять текст умеренным юмором. Безграмотностью не страдаю, но все же проверяю свой текст на орфографию и пунктуацию. Для этих целей использую программы серии ОРФО, и специальный плагин в браузере (в зависимости от объема текста).

Системы управления сайтом

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В народе "движок" сайта или в аббревиатуре CMS.

В зависимости от сложности проекта и пожеланий заказчика могу использовать следующие CMS:

1. MODx - одна из самых безопасных CMS. Очень гибкая и удобная для разработчика, позволяет управлять несколькими сайтами сразу. Лучший выбор для большинства ресурсов. Заказчик сможет сам создавать контент.

2. Wordpress - самая популярная CMS, легко настраивать и расширять функционал с помощью плагинов. В дальнейшем заказчик без проблем сможет сам ее эксплуатировать.

3. Drupal - самая мощная CMS, разработка сайта обычно несколько дольше, чем на других движках. Труднее всего поддается человеческой логике, неподготовленный человек обслуживать сайт на этой CMS не сможет.

4. Joomla - затрудняюсь ее описать, в России ее не особо любят. Очень глючная админ панель, уменьшает производительность труда, неудобный интерфейс, трудно разобраться с функционалом. На Joomla редко делают сайты под ключ. Из плюсов заказчик сможет сам ее эксплуатировать.

Я расположил CMS согласно моему предпочтению.

Спасибо за то, что уделили минутку моему профилю!