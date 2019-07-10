kuznecov777

E-mail рассылка. Быстро и качественно

Разработка стратегии e mail маркетинга, опыт более 3х лет. Написание рассылок, ТЗ для исполнителей. Сегментация, работа с клиентской базой.

Тестирование и аналитика. Разработка маркетинговых кампаний. Создание

рекламных акций. Продвижение. Стратегическое планирование, реализация

маркетинговых коммуникаций, оценка эффективности. Разработка программ

лояльности. Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Оптимизация

рабочих процессов, разработка инструкций, скриптов, шаблонов, схем

работы.