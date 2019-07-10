kuznecov777

E-mail рассылка. Быстро и качественно
Разработка стратегии e mail маркетинга, опыт более 3х лет. Написание рассылок, ТЗ для исполнителей. Сегментация, работа с клиентской базой.
Тестирование и аналитика. Разработка маркетинговых кампаний. Создание
рекламных акций. Продвижение. Стратегическое планирование, реализация
маркетинговых коммуникаций, оценка эффективности. Разработка программ
лояльности. Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Оптимизация
рабочих процессов, разработка инструкций, скриптов, шаблонов, схем
работы.
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