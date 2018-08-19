kuzneczova_tanya

3d визуализатор

Занимаюсь 3d визуализацией, 3d моделированием. Работаю в программе 3ds Max. Визуализация в Corona Render + Post.Production в Adobe PhotoShop. Опыт работы 2 года. Работаю удалённо. Также работаю в программах AutoCAD, ArchiCAD, Corel Draw, Marvelous Designer. Если Вы архитектор или дизайнер, я могу облегчить Вашу работу и Вам не придётся самому заниматься визуализацией вашего проекта, тем самым Вы сможете полностью сконцентрироваться на своей работе, техническом задании. Или же Вы просто человек, который хочет видеть свой проект или заказ в объёмном представлении, обращайтесь! Буду сотрудничать как с частными лицами, так и с компанией, студией и т.д.