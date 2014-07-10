Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Локи193 просмотра
- Портрет200 просмотров
- Портрет164 просмотра
- Портрет202 просмотра
- Автопртрет152 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Очень понравилось работать с Александрой, задание выполнила в срок и сразу поняла, что требуется! Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Александрой, дает возможность творчески раскрыться, оплата достойная и в срок.
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $10
от 2 дней
#399
Фирменный стиль
нет отзывов
от $30
от 4 дней
#1067