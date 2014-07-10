kuzya_joker

Александра kuzya_joker

 
33 годаБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
TAH
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Логотип спортивной одежды
Очень понравилось работать с Александрой, задание выполнила в срок и сразу поняла, что требуется! Буду обращаться еще.
Очень понравилось работать с Александрой, дает возможность творчески раскрыться, оплата достойная и в срок.
Ответный отзыв
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1 отзыв
от $10
от 2 дней
#399
Фирменный стиль
нет отзывов
от $30
от 4 дней
#1067