Сайт footter.com (python/django) По готовым макетам psd нужно верстать в шаблонах джанго. Адаптивно (дизайн это учитывает). Макеты в личку покажу если надо. Требования: желательно под linux(ubuntu) работать, ...
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- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $500
Нужен человек или команда, готовый(ая) работать по схеме разработки проекта с многочисленных количеством правок/итераций. Конкретно, речь идет про дизайн и верстку. Есть куча задач, которые возникают в начале проекта, в процессе ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
Для развития и поддержки проектов компании требуется дизайнер со знанием верстки или команда из нескольких человек, например верстальщик и дизайнер. Нужна быстрая интерактивная работа по внесению изменений на существующих сайтах. Задачи: ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
www.center25.ru/ Нужны правки шаблонов, добавление форм javascript, замена онлайн чата, форм обратной связи и реализация геотаргетинга. Подробнее во вложении. Определяющую роль играют сроки реализации.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад