kvakin

Тимур kvakin

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка в шаблоны django

    Сайт footter.com  (python/django)     По готовым макетам psd нужно верстать в шаблонах джанго. Адаптивно (дизайн это учитывает). Макеты в личку покажу если надо.   Требования:       желательно под linux(ubuntu) работать, ...

    CSSDjangoHTMLJavaScriptLinux
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн/верстка

    $500

    Нужен человек или команда, готовый(ая) работать по схеме разработки проекта с многочисленных количеством правок/итераций. Конкретно, речь идет про дизайн и верстку. Есть куча задач, которые возникают в начале проекта, в процессе ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем дизайнера-верстальщика или команду

    Для развития и поддержки проектов компании требуется дизайнер со знанием верстки или команда из нескольких человек, например верстальщик и дизайнер. Нужна быстрая интерактивная работа по внесению изменений на существующих сайтах. Задачи: ...

    JavaScript
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Правки сайта на битриксе

    www.center25.ru/ Нужны правки шаблонов, добавление форм javascript, замена онлайн чата, форм обратной связи и реализация геотаргетинга. Подробнее во вложении. Определяющую роль играют сроки реализации.

    JavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад