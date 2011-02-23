Приезжая в Москву на учебу или в командировку, а также просто отдохнуть каждый думает о том где ему остановиться в гостинице или квартире. Аренда квартир посуточно имеет ряд преимуществ по отношению к любой гостинице. Все квартиры расположены в пешей доступности от метро не более 10 минут. В квартирах выполнен качественный ремонт, укомплектованы современной мебелью, это и полноценные кухни с техникой и полным набором посуды. Возможность размещения в квартире до 4х-человек. Полный доступ гостей без ограничения по времени. Соотношение цены и качества, квартиры на сутки всегда дешевле любой гостиницы.