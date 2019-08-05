Необходимо разработать дизайн проект трёхкомнатной квартиры 64 кв.м. Учесть при этом наши пожелания по планировке. Проект должен включить в себя информацию о материалах (желательно Леруа мерлен или что-то подобное). Выбранному кандидату вышлем ...
- Интерьеры и Экстерьеры19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
есть сайт, все никак не могу определиться по цветам, что бы и уютно было и красиво! best-emotions.ruДизайн сайтов46 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Требуется создать логотип со словом ComRad. Это программное решение в сфере медицинской радиологии от компании Med-Ray. Логотипы и прочие дизайны, которые использует компания приложены в файлах для понимания общего стиля. Также ComRad, будет объединять ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Для сайта и логотипа на фотографиях. Логистика – перевозки пассажиров на микроавтобусах. Хотелось бы в тёмных тонах, но в тоже время сочно, солидно и дорого. Жду около 5 вариантов, чтобы выбрать один и доработать его.Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужен запоминающийся стильный логотип для агенства недвижимости "Соседи", в котором будет передана ключевая ценность "Лучшее жилье – лучшие условия – лучшие соседи", а также забота о клиенте. Нужен цветной вариант логотипа в строгих цветах, плюс ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $45
Срочноо!!! Нужно создать браузерную игру, почти hangman, не сложная, но нужно написать ее на Flutter'е: вместо отгадывания слов и букв, будет появляться вопрос с вариантами ответа, срок до обеда воскресенья. То есть ровно сутки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад