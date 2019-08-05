kvdovkin

Кирилл kvdovkin

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн проект квартир

    Необходимо разработать дизайн проект трёхкомнатной квартиры 64 кв.м. Учесть при этом наши пожелания по планировке. Проект должен включить в себя информацию о материалах (желательно Леруа мерлен или что-то подобное). Выбранному кандидату вышлем ...

    Интерьеры и Экстерьеры19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать логотип

    $20

    Требуется создать логотип со словом ComRad. Это программное решение в сфере медицинской радиологии от компании Med-Ray. Логотипы и прочие дизайны, которые использует компания приложены в файлах для понимания общего стиля.  Также ComRad, будет объединять ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать логотип . Имя comfortable-bus Аренда Микроавтобусов

    $15

    Для сайта и логотипа на фотографиях. Логистика – перевозки пассажиров на микроавтобусах. Хотелось бы в тёмных тонах, но в тоже время сочно, солидно и дорого. Жду около 5 вариантов, чтобы выбрать один и доработать его.

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать стильный логотип для агенства недвижимости "Соседи"

    $15

    Нужен запоминающийся стильный логотип для агенства недвижимости "Соседи", в котором будет передана ключевая ценность "Лучшее жилье – лучшие условия – лучшие соседи", а также забота о клиенте. Нужен цветной вариант логотипа в строгих цветах, плюс ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Срочно!!! Нужно написать браузерную игру, на подобии (Hangman)

    $45

    Срочноо!!!  Нужно создать браузерную игру, почти hangman, не сложная, но нужно написать ее на Flutter'е:   вместо отгадывания слов и букв, будет появляться вопрос с вариантами ответа, срок до обеда воскресенья. То есть ровно сутки  ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад