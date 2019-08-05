Для сайта и логотипа на фотографиях. Логистика – перевозки пассажиров на микроавтобусах. Хотелось бы в тёмных тонах, но в тоже время сочно, солидно и дорого. Жду около 5 вариантов, чтобы выбрать один и доработать его.